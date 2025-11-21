Il numero 6 di Visti dalla Tribuna è un doveroso tributo ad Eleonora Berti, la figlia del direttore e collega Renzo Berti, tragicamente scomparsa quasi due settimane fa. Una edizione speciale che ha un solo obiettivo: dare spunti di riflessione sui nostri giovani, sul loro malessere e sulle responsabilità che hanno le istituzioni di fronte a certe tragedie. Eleonora non c’è più, ma deve vivere il suo insegnamento alla bellezza della vita. Per questo motivo anche oggi, sabato 22 novembre, sarà celebrata una Messa di suffragio (ore 17) nella chiesa parrocchiale di Santa Rita. Il calcio, di fronte a simili tragedie, passa in secondo piano.