Ecco il n.5 di Visti dalla Tribuna

Potete trovare anche sul portale di Due Mondi News, oltre che all’edicola Conti e nei principali bar cittadini, il numero 5 di Visti dalla Tribuna, il periodico ideato e diretto dal collega Renzo Berti. In questa edizione, un interessante excursus sulle radio che fecero furore a Spoleto dalla metà degli anni Settanta curato da uno dei protagonisti di quella epoca che ha appassionato tanti giovani e meno giovani di allora: Giancarlo Bastianelli, oggi voce di TGCOM24. L’ennesima rissa in piazza della Vittoria e la proposta nel breve editoriale del direttore. La graffiante satira di Maccaretta colpisce ancora.

Per la nutrita pagina sportiva, Renzo Berti ha intervistato Marco Isidori, neo allenatore dello Spoleto in crisi profonda dopo l’esonero di Alessandro Cavalli. Ora il sogno si chiama salvezza. Il protagonista di questa settimana è il difensore della Clitunno Ducato, Nicola Cuna. Da leggere l’intervista realizzata da Roberto Mattia, così come il Punto sui tornei di Eccellenza e Promozione. Il calcio è anche poesia. La storia di un poeta e scrittore, che fu una anche una grande speranza del calcio spoletino: Giuseppe Picotti. A raccontarla sono Renzo Berti ed il fratello Alessandro Picotti. Il 18 dicembre questo personaggio della vita cittadina sarà ricordato in un convegno alla biblioteca comunale di Palazzo Mauri. Infine, i 42 km di emozioni di Piergiorgio Conti che ha corso la sua ventunesima maratona di New York nella intervista di Simone Fagioli.