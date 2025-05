Ecco il Campus estivo 2025 della Protezione civile

​Il comune di Spoleto in collaborazione con i volontari del gruppo comunale della protezione civile avvia l’edizione 2025 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” che si svolgerà presso il verde attrezzato di Baiano dal 22 al 28 giugno 2025 con pernottamento in tenda e sarà rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra 10 e 13 anni.

Il progetto attivo ormai da oltre 5 anni, mira a valorizzare le competenze dei giovani e ad accrescere la loro consapevolezza nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività e rappresenta un’opportunità per essere coinvolti nelle attività di protezione civile.

Con l’organizzazione di escursioni, attività formative con i volontari e le istituzioni del sistema comunale di Protezione civile, con esperti in radio-comunicazione ed unità cinofile ed esperienze ludico sportive, l’iniziativa intende incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, contribuire alla prevenzione dei rischi, favorire la conoscenza del Sistema di Protezione Civile e sensibilizzare i giovani sull’importanza dei piani di emergenza.

Qualora la domanda pervenga senza la documentazione richiesta o non compilata in ogni sua parte non sarà presa in considerazione. Non saranno altresì considerate le domande inviate prima o dopo i termini indicati (dalle ore 00. 00 del 3 giugno alle ore 12.00 del 10 giugno 2025 ).