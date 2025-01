Ecco i numeri vincenti della lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”. Secondo premio a Spoleto

L’Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS, presso l’Hotel Los Angeles di Santa Maria degli Angeli ( Assisi ), ha organizzato l’ estrazione dei numeri vincenti della lotteria con i bambini Francesco Alunno e Chiara Alunno, alla presenza della Vice Presidente Lauretta Covarelli, di due Vigili Urbani del Comune di Assisi e di molti soci dell’ Associazione.

Dai primi rilievi i vincitori sono distribuiti, oltre che in Umbria ( Perugia,Spello, Foligno, Spoleto ), in Lombardia, in Puglia, in Campania e in Abruzzo. Il primo premio è andato a Pianella.

Il ricavato sarà devoluto ai bambini di Gerico della scuola Terra Santa School, diretta dal francescano Padre Mario Hadchiti ( OFM ). L’istituto conta 1000 bambini e studenti ( da 3 a 18 anni). Da 500 anni le scuole della Custodia di Terra Santa sono luoghi destinati all’ incontro e al dialogo tra cristiani, musulmani ed ebrei al fine di costruire la pace. Solo attraverso il dialogo, che si sviluppa nel corso degli anni, si può costruire un futuro di riconciliazione e di pace, e l’odio, che caratterizza i nostri giorni, può essere sconfitto.

NUMERI VINCENTI E PREMI

1°(N° 909 ) Pellegrinaggio a Madugorje per due persone, organizzato dall’Associazione

2°(N° 1048 ) Televisore – 32 pollici Android Smart

3°( N° 447 )Quadro d’ autore – Evelina Mariangel

4°( N° 366 )Friggitrice ad aria – Master Pro

5°( N° 648 ) Orologia ( Swatch ) – Oreficeria Tomassini

6°( N° 965 ) Set vassoio e bicchieri – Guzzini

7°( N° 1265 ) Posate e pinza per barbecue – Bergnr

8°( N°691 ) Orologio ( Sweet ) – Orificeria Chioccolini

9°( N° 947 ) Cartone di vino bianco – Cantina del Trasimeno – Duca della Corgna

10°( N° 683 ) Libro: Le madonne del Perugino

11°( N° 1133 )Tre vassoi in porcellana

12°( N° 693 ) Braccialetto con pietre verdi

13°( N° 490 ) Orologio rosa ( Swatch ) – Oreficeria Chioccolini

14°(N° 401 ) Cartone di vino rosso – Cantina del Trasimeno – Duca della Corgna

15°( N° 564 ) – Girocollo con ciondolo in argento – Orificeria Chioccolini

16°(N° 958 ) Porta Candela – Ceramica di Deruta

17°( N° 999) Catalogo – Museo regionaleCeramica di Deruta

18°(N° 005 ) Secchiello porta ghiaccio

19°( N°1428 ) Girocollo a cuore – Oreficeria Chioccolini

20°(N°150 )Porta gioie

Per informazioni – Tel.393.9715743 – 340.8511762 – 335.524.7871

Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it

I PREMI VANNO RITIRATI ENTRO TRE MESI DALL’ ESTRAZIONE , presso Hotel Los Angeles, Via Los Angeles 77/a, S Maria degli Angeli – Assisi