Ecco gli iscritti al 30° Premio Nickelodeon per il cortometraggio sociale

Con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Spoleto, con il sostegno – per l’organizzazione della Giuria del Premio “In Cammino”, del SAI-Sistema Accoglienza ed Integrazione (nei comuni di Spoleto e Castel Ritaldi) del Ministero dell’Interno – con il sostegno del Banco Desio, l’Organizzazione del PREMIO NICKELODEON è infinitamente grata a tutti gli Autori che, in questa edizione 2025, hanno voluto affidare le loro Opere alla nostra Manifestazione ed è con orgoglio che presentiamo qui l’elenco di tutti i 54 Cortometraggi iscritti.

Dopo i controlli di regolarità, avrà inizio l’impegno delle varie Giurie del Premio chiamate ad esprimere il loro giudizio in quello che si prospetta, oramai da molti anni, come un arduo lavoro vista la qualità espressa – sia per i contenuti che per la tecnica – della maggioranza dei Cortometraggi:

-Giuria di Selezione – Premio “Giuria di Selezione – Finalisti”: L’Organizzazione provvederà, attraverso una apposita Giuria, alla selezione dei Cortometraggi Finalisti.

I Cortometraggi FINALISTI accederanno quindi ai seguenti, ulteriori, giudizi e premi:

-Giuria dei Giovani – Premio “Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio”: Assegnato da una Giuria composta da giovani delle Scuole Medie e Superiori dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Comuni limitrofi

-Giuria di Qualità – Premio “Giuria di Qualità – Città di Spoleto”: Assegnato da una Giuria composta da rappresentanti del Terzo Settore, della Cultura e della Comunicazione

-Giuria del Premio “Corto d’Evasione”: Assegnato da una Giuria composta da detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto (in collaborazione con la Direzione e gli Operatori della Casa di Reclusione di Spoleto e l’Associazione di Volontariato “I Miei Tempi”)

-Giuria del Premio “In Cammino”: Assegnato da una Giuria composta da giovani immigrati richiedenti asilo, ospiti nei servizi di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Cerchio per i progetti SAI del Ministero dell’Interno nei Comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.



Esprimiamo quindi il nostro apprezzamento per tutti gli Autori e per tutte, indistintamente, le Opere iscritte:



002-“La via del desiderio” di Massimiliano Tedeschi (Corato-BA)

003-“First They Came (Prima Vennero)” di Roberto (Bob) Caprai (Aulla-MS)

004-“Cheddar Bath” di Giacomo Ariotti (Torino)

005-“Il Pettirosso” di Luca Rodolico (Catania)

006-“L’ultimo Natale” di Claudio Recenti (Crema)

007-“Ragazzi nostri” di Francese Enrico (Salerno)

008-“Uniti per crescere insieme” di Silvia Pesce (Torino)

009-“Black (out) & white” di Gianni Zauli (Russi-RA)

010-“Falso Profilo” di Marco Rota e Ivan Adami (Rosate-MI)

011-“Profondo nero” di Roberto Pili (Capoterra-CA)

012-“Ritratto di Eva” di Carmine Lo Regio (Marigliano-NA)

013-“Avamposto 81” di Sergio Sansone (Palermo)

014-“L’altro lato” di Michele Quondam Pasquale (Spoleto-PG)

015-“Sirene: L’viv- Napoli” di Fabio Izzo (Acqui Terme-AL)

016-“Gli occhi di chi guarda” di Massimo Lucas Buonomo (Lucca)

017-“La Nemica” di Bruno De Stephanis (Roma)

018-“Che meraviglia” di Simone Barletta e Sasha Alessandra Carlesi (Roma)

019-“E’ nata una star” di Benjamin Versari (Viareggio-LU)

020-“Indifference” di Accursio Graffeo (Roma)

021-“Smart Wookiee” di Francesco Ciuchi (Ficulle-TR)

022-“L’invisibile” di Francesco Maglioccola (Napoli)

023-“Ponte Milvio” di Riccardo Riande (Roma)

024-“Il primo giorno d’autunno” di Lidia Riccardi ed Emanuele Solimene (Napoli)

025-“Ho scelto me” di Giovanni Aghito (Cittadella-PD)

026-“Verità nascosta” di Mikol Barletta (Fiumicino-RM)

027-“Fratelli” di Sara Amodeo (Massa)

028-“Veneri interrotte” di Massimo Schiavoni (Polverigi-AN)

029-“Sulla nostra pelle (Cinque gesti per il futuro)” di Martino Chiti (Livorno)

030-“L’ultima Pagina” di Mehdi Talbi (San Giustino-PG)

031-“Diretta” di Paolo Borraccetti (Padova)

032-“Girasoli di notte” di Nico Bocchini (Jesi-AN)

033-“La figlia del tempo” di Giovanni Visentin (Roma)

034-“βῇ δίς – be dis” di Michele Enrico Montesano (Catania e Roma)

035-“L’abbraccio di Simone Paderi (Cagliari)

036-“La panchina” di Allievi di regia cinematografica Scuola di Cinema ZuccherArte (Genova)

037-“Disonorate” di Vincenzo Caricari (Siderno-RC)

038-“Trash New World” di Alice Sottani (Vicenza)

039-“Alaia” di Claudio Lopalco (Palermo)

040-“Dalia” di Lorenzo Piscopiello (Pesaro)

041-“Everywhere” di Chiara Di Salvo e Antonella Gerbi (Monza)

042-“Tu Quoque” di Luca Fattori Giombi (San Lazzaro di Savena-BO)

043-“Uroboro” di Federico Cappabianca (Napoli)

044-“Anime Vive” di Adam Selo (Napoli)

045-“Scarpe” di Giuseppe Piscino (Gragnano-NA)

046-“La donna che non sapeva volare” di Antonio Malfitano (San Fili-CS)

047-“Mediterraneo” di Giovanni Raggi (Forlì)

048-“Lei, il mio tutto” di Mirko Mascioli (Roma)

049-“La Resistenza dell’Impero Bianco” di Rosa Francese (Terni)

050-“Supereroi” di Diego Cossotto, Marco Ramotti e Luca Storero (Pinerolo-TO)

051-“La differenza che fa la differenza” di Roberto Bascià (Manduria-TA)

052-“UAM” di Francesco Neri, Paolo Imbrenda, Chiara Tota (Pisa)

053-“Sunshine” di Francesco Corbini (Siena)

054-“Un bel sogno” di Mattia Paone (Pescara)

Tutte le Scuole che volessero partecipare alla Giuria dei Giovani – Premio "Giuria dei Giovani – Miglior Cortometraggio" potranno inviare la loro richiesta alla nostra email premio.nickelodeon@gmail.com