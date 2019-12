Eccellenza, un turno di squalifica a Romani della Ducato Spoleto

Salterà la trasferta in casa del Gualdo Casacastalda

(DMN) – sono state rese note, nel tardo pomeriggio di ieri, le decisioni del Giudice Sportivo in merito le gare dell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza Umbra.

Per quanto riguarda le due squadre spoletine di categoria, Vincenzo Romani (foto) della Ducato Spoleto é stato squalificato per un turno e salterà la trasferta in casa del Gualdo Casacastalda. Non ci sono provvedimenti invece nei confronti dei tesserati dello Spoleto Calcio.