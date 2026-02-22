Eccellenza, un gol nel finale condanna lo Spoleto

  • Redazione
  • Febbraio 22, 2026
  • Calcio
  • Letto 58

    • Nel campionato di Eccellenza arriva una sconfitta per lo Spoleto, battuto 1-0 sul campo del S. Sabina. A decidere il match la rete di Fiorindi al 39’ della ripresa.

    Uno stop che lascia i biancorossi a quota 27 punti in classifica, in una zona che richiede attenzione e continuità di risultati. La società, con il presidente Vittorio Montesi, e lo staff guidato da mister Marco Isidori sono già concentrati sul prossimo impegno, domenica 8 marzo, infatti,   al Rutili arriverà la Narnese dell’ex Leone, in uno scontro che potrà dire molto sul finale di stagione dello Spoleto.

