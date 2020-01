Eccellenza, Trasimeno-Ducato 1-1: pari in extremis

La squadra di Brevi agguanta un punto grazie ad un rigore di Tomassoni

(DMN ) Castiglione del Lago – la Ducato Spoleto torna a casa con un’importante punto in tasca. Nella trasferta in riva al lago, la squadra di Ezio Brevi (nella foto in basso insieme al vice Lucio Stella), fresco cinquantenne, trova il prezioso pari al in pieno recupero.

La squadra spoletina ha condotto una buona prova, al 28′ della ripresa, si é dovuta inchinare ad una rete di Fiorucci che ha portato in vantaggio suoi ma al 96′ un perfetto calcio di rigore trasformato da Alessandro Tomassoni ha fissato il risultato finale. La Ducato sale a quota 25 punti e nel prossimo turno ospiterà al ‘Capitini’ l’Angelana.

Foto di repertorio