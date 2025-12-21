Eccellenza, Tavernelle-Spoleto 2-1, sconfitta di misura

  Dicembre 21, 2025
    • Sconfitta di misura per lo Spoleto di Marco Isidori nella 16ª giornata del campionato di Eccellenza. A  Tavernelle finisce 2-1 per i padroni di casa, al termine di una gara combattuta.

    Il Tavernelle passa in vantaggio all’8’ del primo tempo con Russo e raddoppia al 20’ della ripresa su calcio di rigore trasformato da Benedetti. Lo Spoleto non molla e al 28’ accorcia le distanze, provando fino all’ultimo a riequilibrare il match.

    Ora testa al prossimo impegno: domenica 11 gennaio i biancorossi ospiteranno il Terni Fc.

