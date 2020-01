Eccellenza, squalifiche per De Paolis (Spoleto) e Donnola (Ducato)

Entrambi i calciatori sono stati espulsi nell’ultima partita disputata

(DMN) – Sono state rese note, nel pomeriggio di ieri, le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza regionale.

Per quanto riguarda la partita tra Ducato e V.A. Sansepolcro, il calciatore Jacopo Donnola (foto in evidenza) della Ducato, espulso nel corso del secondo tempo, é stato squalificato per un turno e salterà la delicata trasferta di Narni.

Christian De Paolis dello Spoleto Calcio (foto sotto), espulso nel corso di Castel del Piano-Spoleto, é stato squalificato per una partita e salterà la gara interna contro l’Angolana.