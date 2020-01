Eccellenza, squalifiche per Coppola e Labonia dello Spoleto

Entrambi salteranno la prossima gara interna contro Ellera. Callegari della Ducato Spoleto entra in diffida

(DMN) – sono state rese note, questo pomeriggio, le decisioni del Giudice Sportivo in merito le gare del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza regionale.

Per quanto riguarda la partita tra Spoleto e Angelana, i calciatori Francesco Labonia (foto in evidenza ) e Riccardo Coppola, ammoniti mentre si trovavano in diffida, sono stati squalificati per un turno e salteranno la prossima gara interna contro l’Ellera.

Non ci sono invece squalifiche, in merito alla trasferta di Narni, per i giocatori della Ducato Spoleto. Emiliano Callegari (foto sotto), ammonito nel corso della sfida del ‘Gubbiotti’ entra in diffida.