Eccellenza, Spoleto, un’altra beffa in casa: l’Angelana passa di misura (0-1)

  • Redazione
  • Febbraio 15, 2026
  • Calcio
  • Letto 74

    • Secondo ko interno consecutivo per lo Spoleto di Marco Isidori, superato 1-0 dall’Angelana nella 22ª giornata di Eccellenza. Al “Rutili” di San Giovanni di Baiano decide il gol di Proietti al 44’ del primo tempo, una rete che punisce  i biancorossi.

    In classifica lo Spoleto resta a quota 27 punti, a metà graduatoria, mentre l’Angelana sale a 43, in piena corsa nelle zone alte guidate dalla Pietralunghese (45).

    Prossimo impegno domenica 22 febbraio in casa della S. Sabina: occasione per rialzarsi e interrompere la striscia negativa.

    Share

    Articolo precedente

    Mud&Glory Academy, sedici cuori a Terni: brillano Orsini, Belli e Gemma nella mezza di San Valentino. Esordio da applausi per Cannarozzo

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla