Eccellenza, Spoleto, un’altra beffa in casa: l’Angelana passa di misura (0-1)

Secondo ko interno consecutivo per lo Spoleto di Marco Isidori, superato 1-0 dall’Angelana nella 22ª giornata di Eccellenza. Al “Rutili” di San Giovanni di Baiano decide il gol di Proietti al 44’ del primo tempo, una rete che punisce i biancorossi.
In classifica lo Spoleto resta a quota 27 punti, a metà graduatoria, mentre l’Angelana sale a 43, in piena corsa nelle zone alte guidate dalla Pietralunghese (45).
Prossimo impegno domenica 22 febbraio in casa della S. Sabina: occasione per rialzarsi e interrompere la striscia negativa.
