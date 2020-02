Eccellenza: Spoleto torna a vincere, Ducato sconfitta che brucia

La squadra di Gagliarducci passa con un rigore di Luparini, quella di Brevi ko con due rigori e due espulsioni

(DMN) – si é giocata quest’oggi l’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza regionale che vede impegnate le due squadre spoletine di categoria.

Spoleto Calcio – la squadra di Gagliarducci, dopo una serie di gare non positive, é tornata a vincere, battendo al “Palmieri” di Bevagna il Gualdo Casacastalda, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Alessandro Luparini (foto sotto) al 17′ della ripresa. La squadra di Gagliarducci é seconda in classifica con 41 punti a -3 dalla capolista Tiferno. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 marzo, la squadra di Gagliarducci giocherà in trasferta a Sansepolcro.

“ Questa di oggi non è stata una partita facile perché il Gualdo Casacastalda è una squadra ostica. – ha detto il Ds Del Frate a fine gara – Spero che il risultato di oggi sia di buon auspicio. Per il termine del campionato ci sono ancora delle partite, bisogna stare sul pezzo e noi lo saremo”.

Ducato – ancora una sconfitta per la squadra di Ezio Brevi. Al Menicucci di Castel del Piano gli spoletini sono stati sconfitti per 3-2. Dopo il vantaggio di De Cristofaro (7’pt), i padroni di casa hanno trovato il pareggio grazie ad un calcio di rigore (contestato dagli ospiti) trasformato da Menichini (17’pt) e concesso per un fallo commesso da Piantoni (foto sotto) che nell’occasione é stato anche espulso. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Brevi ha trovato il nuovo vantaggio con Tomassoni (46’pt) ma al 9′ della ripresa un secondo rigore trasformato ancora da Menichini ha ristabilito la parità. Al 25′ Catani ha siglato il definitivo 3-2 mentre al 37′ anche Pergolesi é stato espulso dal campo lasciando i suoi in nove uomini per il vano assalto finale. Con la sconfitta odierna la Ducato torna in zona play out, al quartultimo posto con 27 punti e nel prossimo turno ospiterà al “Capitini” il Lama.