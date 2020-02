Eccellenza, Spoleto-Tiferno 1-4 : rimonta e sorpasso

Sconfitta amara per i biancorossi che dopo il vantaggio-lampo con Tommaselli incassano il poker ed il sorpasso in vetta alla classifica

Sconfitta pesante allo stadio Palmieri di Bevagna per lo Spoleto Calcio, padroni di casa, che dopo il primo gol ad inizio partita non sono riusciti a contenere gli avversari.

Il primo gol della partita è firmato biancorosso: al 3’pt, dall’angolo, Veneroso serve Tommaselli che di testa firma il primo gol, 1-0.

Al 22’ pt arriva subito il pareggio degli ospiti. Dalla punizione Valori piazza la sfera per Morvidoni che dalla destra mette la sfera in rete nell’angolino destro di Palanca, 1-1.

Al 27’ punizione di Morvidoni che supera la barriera e Palanca in tuffo respinge la sfera con i pugni.

Al 31’pt Luparini non centra un’importante occasione perché davanti la porta ritarda il tiro; poco dopo, al 33’ pt, con un tiro centrale non mette in difficoltà Vaccarecci che lo para facilmente.

Al 37’ il Tiferno è in vantaggio per 2-1 con il cross di Lavano per Bartoccini che dalla diagonale destra spiazza Palanca.

Al 43’espulsione diretta di Tomasselli per presunto Dogso, ovvero fallo da ultimo uomo e l’arbitro assegna il rigore ed espelle dalla panchina mister in 2° Restani.

Sul dischetto va Valori ed è 1-3. Ultima azione del primo parziale è di Guatieri ma è alto sopra la traversa.

Nell’intervallo mister Gagliarducci viene espulso e non rientra in campo per il secondo tempo.

Al 6’st Mortaroli viene espulso per doppio giallo e lo Spoleto rimane in 9.

Al 15’st il Tiferno centra il quarto gol grazie a Berrettoni che dalla destra mette al centro per Valori, 1-4.

Al 22′st lo Spoleto reclama un fallo di mano in area, ma l’arbitro fa proseguire.

Al 36’st dalla punizione, Tersini manda la sfera di poco sopra la traversa.

Al termine della partita, al 44’st, De Paolis dalla fascia destra tira la sfera ma non è angolata bene e al 47’st Menegat tira sopra la traversa.

Termina la partita per 1-4.

Le parole dei protagonisti

Scipioni (foto) – “ Nei prossimi giorni abbiamo il tempo per assorbire la sconfitta odierna e martedì saremo pronti per ripartire più carichi di prima”.

Spoleto – Tiferno 1- 4

Ssd Spoleto Calcio (4-2-3-1) Palanca, Coppola (31’st Marinaro), Labonia, Lira Ferreira , Tommaselli, Scipioni, Guatieri (46’pt Priorelli ), Menegat, Mortaroli, Veneroso (31’st De Paolis), Luparini (16’st Missaglia)

A disp.: Cosimetti, Di Patrizi, Mechetti, De Paolis, Priorelli, Gargiulo, Marinaro, Brace, Missaglia

All.: Cristiano Gagliarducci

Ssd Tiferno Lerchi 1919 (4-3-3) Vaccarecci, Catacchini, Lavano, Morvidoni (16’st Bruschi), Tersini, Mariucci, Bartoccini (37’st Piombini), Colombi, Valori (20’st Orlandi), Alagia (28’st Mercuri), Berettoni (25’st Bianchi)

A disp.: Palazzoli, Eramo, Piombini, Bianchi, Brusco, Rossi, Orlandi, Mercuri, Cangi

All.: Renzo Tasso

Arbitro: Carsenzuola (Sez. Legnano); Ass. Malacchi e Foglietta (Sez. Foligno)

Marcatori: 3’pt Tommaselli, 22’pt Morvidoni, 37’pt Bartoccini, 45’pt Valori (Rig.); 15’st Valori

Ammoniti: Mortaroli (doppia ammonizione), Bartoccini, Coppola, Menegat, Lira Ferreira, Labonia, Alagia

Espulso: 43’pt Tommaselli, 43’pt mister in 2° Restani, nell’intervallo mister Gagliarducci; 6’st Mortaroli