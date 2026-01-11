Eccellenza, Spoleto-Fc Terni 1-1, in rete Colarieti

(DMN) Spoleto – Finisce 1-1 la sfida valida per la 17ma giornata di Eccellenza tra Spoleto e Terni Fc, un risultato che muove la classifica e conferma la voglia di lottare dei biancorossi. Al vantaggio degli ospiti firmato Adelfio al 14’ della ripresa ha risposto lo Spoleto con carattere: al 29’ Colarieti è glaciale dal dischetto e ristabilisce l’equilibrio.

Un pareggio importante, che permette allo Spoleto di salire a quota 18 punti, restando agganciato al gruppo in una classifica ancora apertissima. In vetta guidano Angelana (36) e Pietralunghese (35), mentre la zona centrale è cortissima e lascia spazio a possibili risalite.

Ora testa al prossimo impegno: domenica 18 gennaio, per la 18ª giornata, lo Spoleto sarà impegnato in trasferta contro la Nuova Alba. Un’altra sfida fondamentale per dare continuità e cercare punti pesanti nella corsa salvezza.