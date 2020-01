Eccellenza, Spoleto-Ellera 1-1: Guatieri non basta, Spoleto spreca

La squadra di Gagliarducci si lascia fermare in casa dal fanalino di coda e concede alla Narnese l’aggancio in vetta alla classifica

(DMN) Bevagna – al ‘Palmieri’ la capolista del campionato di Eccellenza regionale non va oltre il pari contro il fanalino di coda del torneo e concede alla diretta inseguitrice l’aggancio in vetta alla classifica.

Lo Spoleto si é portato in vantaggio al 14′ del primo tempo con Guatieri. La squadra di Gagliarducci ha avuto piu volte l’occasione di raddoppiare ma al 36′ della ripresa, direttamente su calcio di punizione, il nuovo entrato Ayina ha fissato il risultato finale sull’1-1. La squadra biancorossa é stata raggiunta in vetta alla classifica dalla Narnese e nel prossimo turno giocherà in trasferta sul campo dell’Assisi Subasio.