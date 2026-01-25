Eccellenza, Spoleto di misura: Ellera ko

  • Redazione
  • Gennaio 25, 2026
  • Calcio
    • Successo importante per lo Spoleto nella 19ª giornata del campionato di Eccellenza. All’ “Ivo Rutili” di Baiano i biancorossi si impongono 1-0 sull’Ellera al termine di una gara combattuta e intensa. A decidere l’incontro è la rete di Kola (foto) al 31’ del primo tempo, bravo a sfruttare l’occasione giusta e a regalare tre punti preziosi ai suoi.

    Una vittoria che consente alla squadra di Isidori di salire a quota 21 punti in classifica, agganciando proprio l’Ellera e rilanciando le ambizioni in vista del prosieguo della stagione.

    Il prossimo appuntamento è fissato per la 20ª giornata, in programma il 1° febbraio, con lo Spoleto atteso dalla trasferta sul campo del Pierantonio, altro snodo importante per dare continuità ai risultati.

