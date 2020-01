Eccellenza, Spoleto-Angelana 1-0: gol di Coppola e i biancorossi tentano la fuga

Grazie ad una rete del giovane calciatore la squadra di Gagliarducci rafforza il primato in classifica – le parole dei protagonisti



Allo stadio Palmieri di Bevagna, grazie alla vittoria per 1-0 a danno dell’Angelana, lo Spoleto Calcio scala ancor di più la classifica e si porta in testa con 35 punti a +2 dalla diretta inseguitrice.

Nel primo tempo, la prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 18′ con Di Patrizi che, dopo un azione in solitaria, tenta la conclusione pericolosa ma Mazzoni non la fa passare.

Al 26’, rispondono gli ospiti con Flavioni che spara la sfera alta sopra la traversa.

Al 27’ altra occasione per lo Spoleto Calcio con il passaggio di Guatieri a Luparini che segna ma il gol viene annullato dall’arbitro perché sul cross di Guatieri la sfera era uscita dal rettangolo di gioco.

Al 31’pt, lo Spoleto Calcio cerca nuovamente il gol con Lira Ferreira che calcia la punizione e nella mischia Luparini di testa spizza per Mechetti che poi prende il palo.

Al 44’, il giovane Coppola, servito dalla destra da un cross di Guatieri, porta in vantaggio i suoi grazie ad un colpo di testa si insacca sul secondo palo.

Termina così il primo parziale con lo Spoleto Calcio in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 9’, cross di Veneroso per Luparini ma il suo tiro è deviato sopra la traversa da un prontissimo Mazzoni.

Al 21’ passaggio indietro di Luparini per un accorrente Priorelli che che però calcia a lato.

Altra occasione per i padroni di casa con Mortaroli che, appena entrato in campo, sfiora l’incrocio dei pali.

Fino alla fine della partita, l’Angelana prova a dire la sua anche grazie a due azioni: al 26’ Nanni calcia una punizione ma è oltre la traversa e al 45’ Passeri prova il tiro ma anche questa volta la sfera è abbondantemente sopra la traversa.

Prima del fischio finale, l’arbitro concede 5’ di recupero.

Al 48’st Flavioni prova a cercare il gol ma trova un Palanca pronto alla parata in tuffo. L’ultima occasione della gara è per l’Angelana con Passeri che al 50’ calcia una punizione dal limite che si infrange sulla barriera biancorossa.

Le parole dei protagonisti

Mister Cristiano Gagliarducci – “ Il girone di ritorno è un altro campionato rispetto a quello di andata. Le squadre più pericolose per la cassifica sono la Narnese, Tiferno, Sansepolcro, Orvietana.

Oggi sono soddisfatto anche perché abbiamo riscattato il risultato a noi non favorevole dell’andata. Ad aggi i nostri cambi sono buoni ed è importante che tutti i ragazzi rispondano per un miglior gioco”.

Riccardo Coppola – “Sono contento di aver finalizzato il cross di Guatieri portando a casa tre punti e questa importante vittoria. E’ stata una grande prestazione di tutta la squadra contro una squadra forte”.

SSD Spoleto Calcio – ASD Angelana 1930: 1-0

Ssd Spoleto Calcio (4-4-2): Palanca, Labonia, Coppola, Mechetti (1’st Missaglia), Scipioni, Priorelli, Lira Ferreira, Guatieri (31’st Marinaro), Veneroso (46’st Brace), Di Patrizi (16’st Menegat ), Luparini (23’st Mortaroli)

A disp.: Migni, Gargiulio, Menegat, Mortaroli, Muhammad, Brace, Marinaro, Cisse, Missaglia

All.: Cristiano Gagliarducci

Asd Angelana 1930 (3-5-2): Mazzoni, Marani, Flavioni, Bartolini, Nanni, Ceccarelli (39’st Marchi), Bazzucchi, Barbacci, Passeri, Stucchi, Confessore (23’st Morlandi)

A disp.: Faritti, Cammerieri, Barardi, Gordi, Cirocchi, Konan Kakou, Marchi, Morlandi

All. Alessandro Sandreani

Arbitro: Michele Sgro (Sez. Albano Laziale); Ass.: Arban Krikku e Pierluigi Stocchi (Sez. Foligno)

Ammoniti: Mechetti, Bazzucchi, Labonia, Barbacci, Menegat, Nanni, Coppola

Reti: Coppola 40’pt

Note: recupero 5’st