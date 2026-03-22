Eccellenza, passo falso dello Spoleto

Lo Spoleto esce sconfitto 1-3 al “Rutili” contro la Pietralunghese. Gli ospiti indirizzano subito la gara nel primo tempo con Piccioli al 13’ e Mangiaratti al 21’, sfruttando al meglio le occasioni create. Nella ripresa arriva anche il tris firmato Locchi al 5’, che sembra chiudere definitivamente i conti. Lo Spoleto però non si arrende, reagisce con orgoglio e trova il gol della bandiera al 17’ con Kola su rigore, provando a riaprire la partita senza però riuscire a completare la rimonta. In classifica gli spoletini restano a quota 31 punti, in una zona che impone attenzione nelle ultime giornate. Ora testa al prossimo impegno del 12 aprile sul campo del Bastia, sfida importante per cercare punti preziosi e rilanciarsi nel finale di stagione.