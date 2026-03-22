Eccellenza, passo falso dello Spoleto

  • Redazione
  • Marzo 22, 2026
  • Calcio
  • Letto 74

    • Lo Spoleto esce sconfitto 1-3 al “Rutili” contro la Pietralunghese. Gli ospiti indirizzano subito la gara nel primo tempo con Piccioli al 13’ e Mangiaratti al 21’, sfruttando al meglio le occasioni create. Nella ripresa arriva anche il tris firmato Locchi al 5’, che sembra chiudere definitivamente i conti. Lo Spoleto però non si arrende, reagisce con orgoglio e trova il gol della bandiera al 17’ con Kola su rigore, provando a riaprire la partita senza però riuscire a completare la rimonta. In classifica gli spoletini restano a quota 31 punti, in una zona che impone attenzione nelle ultime giornate. Ora testa al prossimo impegno del 12 aprile sul campo del Bastia, sfida importante per cercare punti preziosi e rilanciarsi nel finale di stagione.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....