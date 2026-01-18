Eccellenza, Nuova Alba-Spoleto 0-2, vittoria preziosa

Vittoria netta e convincente dello Spoleto a San Martino in Campo, dove i biancorossi superano la Nuova Alba per 0-2.
Il match si sblocca allo scadere del primo tempo: al 45’ pt è Fapperdue a trovare la rete del vantaggio, premiando un primo tempo ben giocato dallo Spoleto. Nella ripresa, al 16’ , Kola (foto) chiude i conti con il gol dello 0-2, mettendo al sicuro un successo mai realmente in discussione.
Con questi tre punti lo Spoleto guarda con fiducia al prossimo impegno: nella 19ª giornata di Eccellenza, in programma il 25 gennaio, i biancorossi torneranno in campo per la sfida casalinga contro l’Ellera.
