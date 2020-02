Eccellenza, niente derby per Piantoni e Pergolesi della Ducato

I due calciatori sono stati squalificati per due turni – nessuna squalifica in casa Spoleto

(DMN) – sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza regionale.

Per quanto riguarda Castel del Piano-Ducato, i calciatori della squadra di Brevi espulsi nel corso della gara, Luca Piantoni (foto in evidenza) e Mirco Pergolesi (foto sotto) , sono stati squalificati per due turni ciascuno.

I salteranno la gara interna contro il Lama dell’8 marzo e, soprattutto, la trasferta in casa dello Spoleto Calcio la domenica successiva.

Non ci sono invece provvedimenti a carico di tesserati dello Spoleto Calcio .