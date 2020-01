Eccellenza, Narnese-Ducato 1-0 : battuta d’arresto

Basta una rete del solito Quondam alla Narnese per consolidare il secondo posto e spedire la squadra di Brevi in zona pericolo

(DMN) Narni -Sconfitta sfortunata per la Ducato Spoleto che in casa della Narnese si arrende per una rete a zero.

Al ‘Gubbiotti’, nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza , Ezio Brevi conferma gli stessi undici che nell’ultimao turno si sono imposti sul Sansepolcro ovvero Carsetti in porta, Pergolesi, Callegari, Barbetta e Pazzogna in difesa, Emili, Cavitolo e De Cristofaro a centrocampo con Tomassoni alle spalle della coppia formata da Kola e Cardarelli.

Una gara soatanzialmente equilibrata con la prima frazione di gioco che termina a reti inviolate. Alla ripresa, la Ducato sembra essere sul pezzo ma al diciannovesimo a decidere l’incontro la rete di Quondam. Inutili i cambi posti in essere da Brevi, inutile la buona prestazione dei biancorossi, la dea bendata non assiste la Ducato costretta ad uscire da quel di Narni senza nemmeno un punto in tasca ma con molto rammarico.

La Narnese é al secondo posto in classifica a 2 lunghezze dalla capolista mentre la squadra di Brevi con 23 punti é in zona play out