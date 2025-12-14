Eccellenza, lo Spoleto sbanca San Venanzo

  • Dicembre 14, 2025
  • Calcio
    • (DMN) San Venanzo – Uno Spoleto combattivo espugna il campo del San Venanzo con un emozionante 3-2 e conquista tre punti fondamentali nella 15ª giornata di Eccellenza. La gara si accende subito: al 1′ è Kola (foto) a portare avanti gli ospiti, ma i padroni di casa rispondono immediatamente con J. Alunni al 2′. Prima della pausa, lo Spoleto trova il nuovo vantaggio grazie a Pau (41′).

    Nella ripresa, Ciucci al 17′ mette il sigillo sulla vittoria, mentre Cavalletti accorcia le distanze per il San Venanzo al 19′.

    In classifica, la lotta per le prime posizioni resta serrata: l’Angelana guida con 32 punti, seguita dalla Pietralunghese a 31, mentre lo Spoleto sale a 17.

    La prossima sfida vedrà lo Spoleto impegnato in trasferta contro il Tavernelle, domenica 21 dicembre: un altro banco di prova per continuare la rimonta.

