Eccellenza, lo Spoleto ritrova il sorriso: 2-1 alla Narnese e tre punti d’oro

Torna a vincere lo Spoleto, che davanti ai propri tifosi supera la Narnese per 2-1 e interrompe una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Una vittoria pesante, non solo per il morale ma anche per la classifica, che permette ai biancorossi di uscire dalla zona più pericolosa del campionato.
La squadra guidata da Marco Isidori parte con il giusto atteggiamento e prova subito a prendere in mano il gioco. Il match resta equilibrato per buona parte del primo tempo, finché al 36’ arriva l’episodio che sblocca la gara: calcio di rigore per lo Spoleto. Dal dischetto si presenta il solito Kola, glaciale nel battere il portiere ospite e portare avanti i biancorossi.
Nella ripresa lo Spoleto rientra in campo con determinazione e al 4’ trova anche il raddoppio. A firmarlo è Fapperdue che permette ai padroni di casa di mettere in discesa la partita.
Con il doppio vantaggio lo Spoleto gestisce il ritmo del match, controllando la reazione della Narnese. Gli ospiti riescono a riaprire i giochi solo nel finale, al 40’ della ripresa, quando Principi trasforma un calcio di rigore per il 2-1. È però troppo tardi per cambiare l’inerzia della gara: i biancorossi resistono e portano a casa tre punti preziosissimi.
Per la società del presidente Vittorio Montesi, con il direttore sportivo Alberto Del Frate, si tratta di un successo fondamentale che rilancia le ambizioni della squadra e restituisce fiducia all’ambiente dopo un periodo complicato.
Grazie a questa vittoria lo Spoleto sale a 30 punti e si allontana dalle zone più calde della classifica.
Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 15 marzo, nella 25ª giornata di campionato, lo Spoleto sarà di scena sul campo dell’Olimpia Thyrus.
