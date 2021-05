Eccellenza, la Ducato Spoleto riparte da mister Matteo Di Tanna

Ufficializzato il nuovo staff tecnico. Mazzocanti confermato DS, Stella nuovo team manager

L’ASD DUCATO SPOLETO – si legge in un comunicato stampa inviato in redazione – comunica che la guida tecnica della squadra che disputerà il campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2021/2022 sarà affidata a Mister Matteo DI TANNA e al suo staff composto da Simone BATTI (Vice Allenatore) Alessandro PELOSI (Preparatore atletico) e Maurizio ROMOLI (allenatore dei portieri). Lo staff dirigenziale, in attesa della composizione definitiva, sarà composto da Alessandro MAZZOCANTI (Direttore Sportivo) e Lucio STELLA (Team manager, nella foto di archivio Dmn sotto ). La Società augura a Mister DI TANNA e ai suoi collaboratori una stagione ricca di reciproche soddisfazioni. Nello stesso tempo saluta con stima ed affetto Mister Riccardo CAPORALI al quale vanno i ringraziamenti da parte di tutti per il lavoro svolto con entusiasmo, impegno, passione e correttezza professionale. A lui e al suo staff va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.