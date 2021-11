Eccellenza, Ducato Spoleto-Narnese 0-0

Ottimo punto contro la seconda in classifica

(DMN) Spoleto – la Ducato Spoleto strappa un punto alla seconda in classifica. Una prestazione ampiamente positiva ed un Lillacci in giornata super permettono ai ragazzi di mister Di Tanna di uscire dalle mura amiche del ‘Capitini’ con un meritato punto in tasca conquistato contro la Narnese di Marco Sabatini (foto sotto), una delle formazioni più ambiziose e meglio costruite del campionato di Eccellenza.

Classifica: Orvietana 32, Narnese 29, Lama 23, Branca 22, Massa Martana 20, Pontevalleceppi 20, Gualdo Casacastalda 18, Vivi Altotevere Sansepolcro 17, Castiglione del Lago 17, Bastia 17, Ellera 17, Castel del Piano 15, Angelana 13, S. Sisto 12, Olympia Thyrus 12, Ducato Spoleto 12, Nestor 10, Fortitudo Assisi Subasio 10.

Prossimo turno: 14^ giornata, 14 novembre 2021, stadio comunale ‘Roberto Giommoni’, ore 14.30, Castiglione del Lago-Ducato Spoleto

DUCATO SPOLETO: 1 Lillacci, 2 Cuna, 3 Potenziani, 4 Mereu, 5 Cacciotti, 6 Sbardellati, 7 Mosconi (18 Stella), 8 Radici (13 Skana), 9 Pitzettu (19 Ammenti, 20 Kini) , 10 Di Nicola, 11 Vukaj

A disposizione: 12 Desideri, 14 Brevi, 15 Toppo, 16 Sabatino, 17 Panico

Allenatore: Sig. Matteo Di Tanna

NARNESE: 1 Squadroni, 2 Pinsaglia, 3 P. Grifoni, 4 Filipponi (20 Leonardi) , 5 Ponti, 6 Tancini (13 N. Grifoni), 7 Paoloni (17 Duranti) , 8 Petrini, 9 Zhar, 10 Rocchi, 11 Bagnato

A disposizione: 12 Cunzi, 14 Silveri, 15 Castiglione, 16 Proietti, 18 Latini, 19 Mora

Allenatore: Sig. Marco Sabatini

Arbitro: Sig. Giuseppe Ciorba di Perugia

Assistenti: Sig.ri Jacopo Goretti e Salvatore Luppo di Perugia

Ammoniti: Mereu, Zhar, Ponti, P. Grifoni