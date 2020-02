Eccellenza, Ducato-Angelana 1-0: Tomassoni d’oro

Una rete del numero 10 regala tre punti importantissimi alla squadra di Brevi

(DMN) Spoleto – la Ducato Spoleto torna al ‘Capitini’ e sopratutto torna alla vittoria. La squadra di Ezio Brevi, dopo due trasferte consecutive in cui ha racimolato un solo punto, giunto in extremis in casa della Trasimeno, tra le mura amiche ha conquistato tutta la posta in palio grazie ad una prestazione corale.

Nella sfida valida per il ventesimo turno del campionato di Eccellenza regionale, Brevi ha proposto il 3-5-2 con Carsetti in porta, Callegari, Barbetta e Pazzogna in difesa, Pergolesi, De Cristofaro, capitan Quaglietti e Cavitolo a centrocampo con il giovane Emili ad innescare la coppia d’attacco formata da Tomassoni e Cardarelli.

La rete dei padroni di casa, che ha deciso l’incontro, é giunta al 34′ del primo tempo, grazie ad un’azione insistita di Alessandro Tomassoni. Con la Vittoria odierna, la squadra di Brevi, di porta fuori dalla zona pericolo e si piazza a metà classifica con 27 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 9 febbraio, alle 14.30 Quaglietti e compagni saranno impegnati al “Borgioni” di Pontevalleceppi.