Eccellenza, Boudaas e Canalicchio rimontano, ma lo Spoleto pareggia a Terni: 2-2

Trasferta combattuta per lo Spoleto che impatta 2-2 sul campo dell’Olympia Thyrus nella 25ª giornata di Eccellenza. I padroni di casa passano al 39’ del primo tempo con l’ex Felice Gesuele, ma nella ripresa i biancorossi reagiscono con Canalicchio al 6’ e Boudaas al 9’, ribaltando il risultato. Al 29’ arriva però il rigore di Grassi che fissa il definitivo pareggio.
La squadra guidata dai tecnici Marco Isidori e Momo Loretoni porta comunque a casa un punto prezioso e sale a quota 31 in classifica, affiancando il Bastia.
Domenica prossima, nella 26ª giornata, al Rutili di Baiano arriverà la Pietralunghese per una sfida importante contro una delle squadre di vertice.
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