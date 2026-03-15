Eccellenza, Boudaas e Canalicchio rimontano, ma lo Spoleto pareggia a Terni: 2-2

  • Redazione
  • Marzo 15, 2026
  • Calcio
  • Letto 61

    • Trasferta combattuta per lo Spoleto che impatta 2-2 sul campo dell’Olympia Thyrus nella 25ª giornata di Eccellenza. I padroni di casa passano al 39’ del primo tempo con l’ex Felice Gesuele, ma nella ripresa i biancorossi reagiscono con Canalicchio al 6’ e Boudaas al 9’, ribaltando il risultato. Al 29’ arriva però il rigore di Grassi che fissa il definitivo pareggio.

    La squadra guidata dai tecnici Marco Isidori e Momo Loretoni porta comunque a casa un punto prezioso e sale a quota 31 in classifica, affiancando il Bastia.

    Domenica prossima, nella 26ª giornata, al Rutili di Baiano arriverà la Pietralunghese per una sfida importante contro una delle squadre di vertice.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....