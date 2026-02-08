Eccellenza, beffa Luparini: lo Spoleto si arrende all’Atletico Bmg

    • Amara battuta d’arresto per lo Spoleto, che si ferma dopo una buona serie di risultati positivi cedendo 1-2 all’Atletico Bmg al “Rutili” di Baiano.

    La squadra di Marco Isidori sblocca il match al 25’ della ripresa grazie al rigore trasformato da Kola. I biancorossi sembrano poter gestire il vantaggio, ma nel finale subiscono la rimonta degli ospiti: al 38’ st Tapia firma il pareggio, poi al 43’ st arriva la beffa con Alessandro Luparini, spoletino doc e partito a inizio stagione proprio con la maglia dello Spoleto, che decide la sfida.

    Una sconfitta che lascia rammarico, soprattutto per quanto visto in campo, ma che non cancella il buon momento attraversato dalla formazione spoletina nelle ultime settimane.

    Ora testa al prossimo impegno: nel 22° turno di Eccellenza, in programma il 15 Febbraio, lo Spoleto tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Angelana, con l’obiettivo di ripartire subito.

