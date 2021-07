Eccellenza, Alessandro Tomassoni lascia la Ducato Spoleto e approda all’Angelana

“Sono felice della fiducia che l’Angelana mi ha mostrato e non vedo l’ora di cominciare a sudare”

Alessadro Tomassoni non vestirà più la maglia numero 10 della Ducato Spoleto.

L’ASD Angelana 1930 – si legge in un post nella pagina Facebook ufficiale della società di Santa Maria degli Angeli – comunica l’ingaggio per la stagione 2021-22 di Alessandro Tomassoni, attaccante originario di Spoleto, classe 1986, nelle ultime annate in forza alla Ducato. Il lungo inseguimento della dirigenza giallorossa è stato premiato, col giocatore che ha accettato con entusiasmo di unirsi al gruppo allenato nella prossima stagione da Giorgio Buttò.





“Per me è una grandissima emozione tornare a calcare questo manto erboso”, ammette emozionato l’attaccante, che ha già vestito la maglia dell’Angelana nella stagione 2011-12 andando in doppia cifra. “Ho un ricordo bellissimo di questa piazza e ammetto che negli anni passati in più di un’occasione la dirigenza aveva provato a riportarmi dalle parte del “Migaghelli”. La stima e l’amicizia di Simone Tarpanelli e Leonardo Santarelli sono state decisive per convincermi che questo era il momento giusto per tornare. Sono contento e impaziente: ci attende un’annata molto particolare, nella quale conteranno i dettagli e dove dovremo cercare di dare fondo a tutte le risorse. Sono felice della fiducia che l’Angelana mi ha mostrato e non vedo l’ora di cominciare a sudare”

Immagine di copertina dalla pagina Facebook ufficiale dell’Angelana.

Foto sotto dall’archivio di Due Mondi News