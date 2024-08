“Eat”, c’è il concorso per selezionare i migliori spettacoli legati al food

“Eat – Enogastronomia a Teatro” lancia la call “Play Eat”. Un concorso alla ricerca dei migliori spettacoli legati all’universo dell’enogastronomia, aperto a tutte le compagnie che operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo. Una grande opportunità: le rappresentazioni selezionate andranno in scena al Teatro Caio Melisso o al Teatrino delle Sei di Spoleto, nei giorni 21-22-23-24 novembre 2024, durante la terza edizione dell’evento culturale innovativo della regione, l’unico festival umbro che unisce teatro, cucina, musica, convegni e degustazioni. Un appuntamento che prende vita nel Cuore Verde, da sempre sinonimo di qualità enogastronomica, a Spoleto, città stendardo dell’arte e dello spettacolo dal vivo, da un’idea di Anna Setteposte e Andrea Castellani.

Come iscriversi. Entro il 10 agosto, inviare a segreteria@eatspoleto.it una mail con tutti i materiali riguardanti lo spettacolo che si vuole candidare: scheda artistica e tecnica, eventuali recensioni e critiche, ed ogni materiale che possa al meglio far comprendere l’opera proposta. Al tutto va unito anche un video integrale dello spettacolo.

Per avere tutte le informazioni relative, basta consultare il bando online pubblicato sul sito www.eatspoleto.it. Alle compagnie verranno riconosciute, dietro presentazione di regolari ricevute/fatture, le spese di viaggio e un cachet, a seconda del numero di artisti in scena. Un’opportunità che consente di essere protagonisti nel creativo format teatrale, molto suggestivo e coinvolgente, che di anno in anno sta riscuotendo sempre più successo. Una vetrina che consente di far conoscere le produzioni teatrali emergenti in maniera originale, ma anche fare vivere al pubblico un’esperienza unica in una location d’eccezione come il Teatro Caio Melisso e il teatrino delle Sei della città del Festival.