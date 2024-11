È uscito Visti dalla Tribuna! Scarica qui il n. 5

In programma oggi l’uscita del numero 5 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. In questo numero : che Umbria sarà dopo il voto? Massimo Sbardella spiega i programmi delle due candidate alla presidenza della Regione, Donatella Tesei e Stefania Proietti. Un Sindaco con le mani In pasta:Andrea Sisti.

Le ultime notizie elettorali con le ciance de Maccaretta!

Il ritratto semi serio di Renzo Berti.

E venne il giorno del derby tra Spoleto e Ducato . Attese, propositi e speranze : parlano i due allenatori Alessandro Cavalli e Matteo Di Tanna. Il punto sul campionato di Promozione di Roberto Mattia.

Per Amarcord biancorosso, Alessandro Picotti ricorda uno dei più grandi portieri del calcio spoletino: Massimo Giannoli. Riflettori puntati sui temerari dei pedali dell’Mtb, un po’ pazzoidi ma con un grande cuore.