È uscito in n.9 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

    • La nona “meraviglia” di Visti dalla Tribuna è realtà. Il periodico diretto dal collega Renzo Berti, apre questa edizione con le polemiche divampate attorno alla foresta urbana con l’editoriale del Direttore. Simone Fagioli ha ascoltato le opinioni degli addetti ai lavori. Grande spazio, come sempre al calcio, con l’opinione di Renzo Berti sulle grandi prestazioni dell’attaccante dello Spoleto, Kola e le sue potenzialità inespresse. Roberto Mattia ha intervistato Fausto Ricci, allenatore della sempre più sorprendente Clitunno Ducato. Il punto sul campionato di Eccellenza è affidato alla sapiente penna di Roberto Mattia. Alessandro Picotti, per Amarcord biancorosso, tratteggia il ricordo di uno tra i personaggi che hanno fatto grande il calcio spoletino: Luigi Leoni. 

    Riflettori puntati, infine, su Umbro Brutti che, dopo aver portato ai vertici nazionali le bocce umbre, siede nel consiglio nazionale dello sport paralimpico. Ed allora: buona lettura a tutti!!

