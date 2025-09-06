È uscito il primo numero della quarta stagione di Visti dalla Tribuna. Scaricalo qui

E’ uscito all’ Edicola Conti, Bar Commercio, Bar Catarinelli, Caffè degli Artisti, pre partita di Spoleto-Tavernelle all’Ivo Rutili di Baiano, Eurobet viale Trento e Trieste e tanti altri esercizi commerciali cittadini, il primo numero del quarto anno di pubblicazione di “Visti dalla Tribuna”, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. Una edizione scoppiettante con la querelle d’apertura di VISTI DA VICINO tra la presidente della Regione, Stefania Proietti ed il portavoce del City Forum, Leonello Spitella. Pietre preziose (gli sponsor) e sassolini nelle scarpe per l’editoriale del Direttore. Tornano “Le ciance de Maccaretta” con un nuovo ritratto del maestro Marcello Titta.

La partenza del campionato di Eccellenza è tutta per la lingua a briglia sciolta di Alessandro Cavalli, allenatore del neo promosso Spoleto. Per la Clitunno-Ducato, Roberto Mattia ha ascoltato il tecnico biancazzurro Fausto Ricci per tastare il polso alla squadra che si candida tra le probabili outsider del campionato di Promozione. Il Punto sarà, anche quest’anno, il corner di Roberto Mattia che fa le carte ad Eccellenza e girone B della Promozione.

La prosa che si legge tutta d’un fiato accompagna i racconti di Alessandro Picotti, che racconta un personaggio forse troppo presto dimenticato; Elio Cesari Cesaretti detto Barzabea. Infine, uno dei più grandi esperti di futsal del Centro Italia, al secolo Paolo Augusto Menconi, scopre le carte della Ducato con il direttore generale, Matteo Restani. La carrellata dell’esordio si conclude con l’annuncio della convocazione di Lucrezia Piernera ai Mondiali giovanili di padel, che si disputeranno nella meravigliosa cornice naturale di Reus, in Spagna. Un ringraziamento immenso all’amico Fabio Gasparri e alla redazione di Due Mondi News che ci ospita per il terzo anno consecutivo