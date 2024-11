È uscito il nuovo Visti dalla Tribuna, scarica qui il n.6

Torna in edizione straordinaria ed in versione on line sul nostro giornale il periodico Visti dalla Tribuna diretto dal collega Renzo Berti.

In questo numero. L’Editoriale: il futuro del governo cittadino di un Sisti in stile manzoniano è nelle mani dell’assopigliatutto Lisci.

Le probabili new entry in giunta ed un consiglio comunale sempre più al femminile.

Calcio. Il Punto di Roberto Mattia : la resa di Di Tanna alla guida della Ducato. Promosse e bocciate del girone B del campionato di Promozione. Pazzogna (Spoleto) saluta e va alla Clitunno.