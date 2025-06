È uscito il nuovo disco dei NEO. Esercizi di leggerezza è il titolo di un nuovo inizio dopo dieci anni di musica insieme

Si intitola “Esercizi di leggerezza” il nuovo album dei NEO, formazione umbra, fortemente radicata nel territorio spoletino, e attiva da oltre dieci anni, che con questo lavoro inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico. La band, composta da Saverio Mariani (voce e chitarra, e autore dei brani), Mauro Moscati (chitarra), Lorenzo Fiori (basso) e Gianmarco Falchi (batteria), ha attraversato un’importante evoluzione negli ultimi mesi. A partire da gennaio 2025, infatti, ha adottato un nuovo nome – NEO – e una nuova identità visiva, segnando la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova direzione creativa, più matura e consapevole. «Ogni cerchio che si chiude culla in sé la possibilità che altri cerchi si aprano. Con Esercizi di leggerezza, e con la scelta di un nome collettivo, NEO appunto, abbiamo voluto fare proprio questo – raccontano i quattro componenti della band –. Dopo tanti anni insieme sentivamo il bisogno di dare una forma nuova a quello che siamo diventati. NEO in greco significa nuovo, ma un neo è anche una macchia visibile su una superficie omogenea. Per noi l’attività musicale è proprio questo: un segno, una traccia, uno scavo, qualcosa di sempre nuovo che si ricava spazio e un’importanza crescente nella vita quotidiana». Il disco è una miscela di rock solido, testi profondi e ballad cantabili; otto canzoni che riflettono sull’esperienza collettiva della band, parlano di evasione e delle difficoltà di trovare il proprio spazio nel mondo. Registrato presso Studio 86 da Francesco Lucidi, “Esercizi di leggerezza” è disponibile dal 15 giugno su tutte le principali piattaforme digitali. La band ha presentato il disco sabato 14 giugno con un release party e sarà impegnata in alcuni live estivi: il 19 giugno al Castel Sound, nuovo festival musicale a Castel San Giovanni (Castel Ritaldi, PG); il 22 luglio all’Antifestival a Cannaiola di Trevi (PG); il 26 luglio a Spoleto sul Palco. Date in aggiornamento, news e novità sui social della band.

