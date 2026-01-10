È uscito il n.8 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

È uscito il numero 8 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti.

In questa edizione. Antinarelli’s story. L’ascesa, i segreti e i punti deboli della carriera di una tra le dirigenti più potenti della sanità spoletina: Simonetta Antinarelli. Grande spazio al calcio. Il protagonista di questo numero è Stefano Giacomelli. “Spadino”, già bandiera del Vicenza e ora “prima donna” del Terni FC, racconta la sfida emozionante contro la squadra della sua città. L’allenatore dello Spoleto, Marco Isidori lancia la sfida della riscossa e traccia la road map per la salvezza. Roberto Mattia fa il punto sui campionati di Eccellenza e Promozione:occhio alla sfida a tre. In Amarcord biancorosso, il ritratto di un eugubino che fece grande lo Spoleto: Corrado Cerafischi, l’allenatore della promozione in D nella stagione 2003/2004 con la Fortis Spoleto. Riflettori puntati sulla Bacigalupo, una grande società giovanile sempre più punto di riferimento per la sua attività sociale. Infine, il programma dei festeggiamenti per San Ponziano, Patrono di Spoleto.