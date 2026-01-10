È uscito il n.8 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

  • Redazione
  • Gennaio 10, 2026
  • SPORT
  • Letto 79

    • È uscito il numero 8 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. 

    In questa edizione. Antinarelli’s story. L’ascesa, i segreti e i punti deboli della carriera di una tra le dirigenti più potenti della sanità spoletina: Simonetta Antinarelli. Grande spazio al calcio. Il protagonista di questo numero è Stefano Giacomelli. “Spadino”, già bandiera del Vicenza e ora “prima donna” del Terni FC, racconta la sfida emozionante contro la squadra della sua città. L’allenatore dello Spoleto, Marco Isidori lancia la sfida della riscossa e traccia la road map per la salvezza. Roberto Mattia fa il punto sui campionati di Eccellenza e Promozione:occhio alla sfida a tre. In Amarcord biancorosso, il ritratto di un eugubino che fece grande lo Spoleto: Corrado Cerafischi, l’allenatore della promozione in D nella stagione 2003/2004 con la Fortis Spoleto. Riflettori puntati sulla Bacigalupo, una grande società giovanile sempre più punto di riferimento per la sua attività sociale. Infine, il programma dei festeggiamenti per San Ponziano, Patrono di Spoleto.

    Visti dalla Tribuna N.8 25-26Scarica

    Share

    Articolo precedente

    Ducato Futsal: tra i rimpianti della Coppa ed un finale di stagione tutto da scoprire

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....