È uscito il n.7 di Visti dalla Tribuna: scaricalo qui

  • Redazione
  • Dicembre 6, 2025
  • SPORT
  • Letto 49

    • È on line il settimo numero di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. Un numero dedicato alla carissima ed indimenticabile figlia Eleonora scomparsa tragicamente alla età di 20 anni e che si apre con la riflessione di Simone Fagioli sulla scuola che avrebbe voluto Eleonora negli anni del bullismo subito al Liceo Scientifico “Volta”. Il commovente ricordo del ” babbo” chiude la pagina di apertura. A pagina 2 il calvario arbitrale dello Spoleto e l’intervista con il talentuoso portiere biancorosso, Alessandro Antonini curata da Roberto Mattia. Suo il Punto sul campionato di Eccellenza e Promozione girone B. La prosa di Alessandro Picotti ricorda un umile giocatore ternano che fece grande lo Spoleto: Carlo Moscatelli. Riflettori puntati sul giapponese Tanabe, l’uragano della Ducato Futsal. Buona lettura a tutti!!

    Visti dalla Tribuna N.7 25-26Scarica

    Share

    Articolo precedente

    Ducato Futsal a Rivotorto per l’ultima partita di andata

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....