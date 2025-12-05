È uscito il n.7 di Visti dalla Tribuna: scaricalo qui

È on line il settimo numero di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. Un numero dedicato alla carissima ed indimenticabile figlia Eleonora scomparsa tragicamente alla età di 20 anni e che si apre con la riflessione di Simone Fagioli sulla scuola che avrebbe voluto Eleonora negli anni del bullismo subito al Liceo Scientifico “Volta”. Il commovente ricordo del ” babbo” chiude la pagina di apertura. A pagina 2 il calvario arbitrale dello Spoleto e l’intervista con il talentuoso portiere biancorosso, Alessandro Antonini curata da Roberto Mattia. Suo il Punto sul campionato di Eccellenza e Promozione girone B. La prosa di Alessandro Picotti ricorda un umile giocatore ternano che fece grande lo Spoleto: Carlo Moscatelli. Riflettori puntati sul giapponese Tanabe, l’uragano della Ducato Futsal. Buona lettura a tutti!!