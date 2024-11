È uscito il n.4 di “Visti dalla Tribuna”, scaricalo qui

In uscita oggi il numero 4 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti.

In questo numero: Questi giovani disamorati della politica. L’opinione del filosofo Simone Fagioli.

L’editoriale del direttore.

Tornano le “Ciance di Maccaretta” in versione elettorale.

Per la rubrica “A tu per tu con” , parlano due giovani promesse: Lucentini (Spoleto) e Bocci (Ducato).

Roberto Mattia fa il punto sul campionato di Promozione con il sottile humor.

Il più brasiliano degli spoletini : Francesco Roscini. Aneddoti sconosciuti di una carriera brillante, ma con tanti rimpianti raccontati con puntualità e dovizia di particolari da Alessandro Picotti.

I riflettori di questo numero sono puntati su Piergiorgio Conti, alla ventesima partecipazione alla Maratona di New York. Il runner racconta il segreto dell’elisir di una eterna gioventù alla nostra Eleonora Berti.

Buona lettura a tutti!