È uscito il n.4 di Visti dalla Tribuna: scaricalo qui

Diamo il benvenuto al numero 4 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. Il numero on line odierno apre con l’intervento di Sergio Grifoni sulla situazione dell’ospedale San Matteo degli Infermi e sulle ambiguità della presidente della Regione, Proietti.

Sempre in prima pagina, le esilaranti frecciate di Maccaretta contro gli autovelox posizionati sulle strade spoletine ed in particolare sulla Flaminia. Tanto spazio dedicato come solito al calcio con due personaggi di rara genuinità e che si stanno guadagnando un ruolo da protagonisti nel campionato di Eccellenza: l’ex Spoleto e Ducato,Carlo Di Salvatore, fantasista e mattatore nella Pontevecchio, fa il suo pronostico sul vincitore finale. Il difensore Marco Boninsegni, “tycoon” delle macellerie ternane parla, invece, del delicato momento dello Spoleto. Non poteva mancare il punto del campionato con le ultime del nostro Roberto Mattia e una pagina di indimenticabile storia biancorossa. Per Amarcord biancorosso, il nostro condirettore Sandro Picotti ci racconta la storia avvincente ma condita dal rammarico del simpaticissimo portiere romano de Roma Liseo Filadi. Infine, riflettori puntati su un giovane allenatore emergente del calcio spoletino, in odore di laurea: Alessandro Scaramucci. Infine, ci scusiamo con i nostri lettori per un piccolo refuso sull’orario delle partit e in programma domani. Calcio d’inizio alle 14.30 e non alle 15 come scritto. Peccato che l’estate se ne sia andata da un bel po’…

Buona lettura a tutti!!