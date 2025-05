È uscito il n.15 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Carissime amiche ed amici, benvenuti con la lettura del quindicesimo numero di Visti dalla Tribuna. Il periodico diretto dal collega Renzo Berti inizia con una intervista a cuore aperto con la “regina” del tartufo: Olga Urbani. Che parla con il direttore della sua vita di imprenditrice e di donna impegnata a 360 gradi nel sociale, grazie alla Fondazione Loreti.

A fine stagione, i presidenti dello Spoleto e della Ducato tracciano un bilancio della stagione che si sta per concludere. Per entrambi, il bicchiere è mezzo vuoto. Ha fa il punto dell’ultima giornata del girone B di promozione. Dalla Ponzianina allo Stadio Olimpico. L’ affascinante storia di Angelo Orazi, uno tra i due giocatori nati a Spoleto, raccontata dalla elegante prosa di Alessandro Picotti. Per concludere in bellezza, il bilancio di una stagione intensa da parte dei ragazzi del calcio integrato della Ducato tracciato dal tecnico e primo tifoso David Feliziani.