È uscito il n.14 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Benvenuti alla lettura di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. In questo 14.mo numero, l’emergenza femminicidi dopo gli efferati delitti di Laura Papadia e Ilaria Sula. La cultura contro la violenza di genere deve iniziare a scuola.

Spoleto non è la Groenlandia. Il sindaco Sisti dice no al passaggio di Spoleto nella provincia di Terni. La nutrita pagina del calcio. Roberto Mattia intervista due protagonisti del derby salvezza tra Ducato e Clitunno: Luca Cianchetta e Matteo Bucciarelli. A tu per tu con Flavio Currieri difensore dello Spoleto con licenza di segnare.

Alessandro Picotti tratteggia con la sua prosa minuziosa e delicata il ritratto di un grande giocatore spoletino a degli anni ’40 e ’50: Gino Pettinari, popolare cameriere del Bar Canasta.

Il presidente del tennis e padel umbri, Roberto Carraresi parla dei suoi 25 anni alla guida del movimento regionale e dei suoi risultati. Torna a Spoleto il torneo nazionale di Pasqua della categoria “giovanissimi “. Buona lettura a tutti!