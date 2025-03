È uscito il n.13 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Edizione straordinaria per Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. In prima pagina, il “giallo” del debito della sanità umbra. Tra le accuse della Presidente della Regione, Stefania Proietti e le smentite della ex governatrice Donatella Tesei. Le temute ripercussioni sull’ospedale di Spoleto. Parla il consigliere comunale Sergio Grifoni. Quella inutile panchina. Una breve riflessione sull’efferato assassinio di Laura Papadia ad opera del marito.

Per il tema della domenica, Roberto Mattia ha sondato gli umori di Tommaso Piancatelli (Spoleto) e Nicola Cuna (Ducato) alla vigilia di due partite fondamentali per le rispettive squadre.