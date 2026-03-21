È uscito il n.13 di Visti dalla Tribuna. Scaricalo qui

  • Redazione
  • Marzo 21, 2026
  • SPORT
  • Letto 18

    • Non sono superstiziosi gli amici della redazione di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti e che taglia il traguardo della tredicesima uscita. In questo numero,, il filosofo ed editorialista del giornale, Simone Fagioli parla della sua prima opera multimediale “Nelle tue mani”. Il documentario è stato presentato ìn Vaticano alla presenza di numerosi personaggi della politica, tra i quali il presidente della Camera Fontana, il ministro dello sviluppo economico, Urso e della Chiesa, in primis il Cardinale Re. La “fontana delle beffe” è al centro dell’editoriale del direttore. La lunga pagina dedicata al calcio si apre con le interviste a Flavio Paun, centrocampista dello Spoleto e Alessandro Gramaccioni, difensore della Clitunno Ducato. Roberto Mattia fa le carte al Campionato nel suo scoppiettante Punto. Lo storico del calcio Alessandro Picotti ripercorre le gesta di un grande personaggio aĥ cavallo tra gli anni ’60 e ’70: Claudio Montepagani. I riflettori di Paolo Augusto Menconi illuminano la neo ambasciatrice dello sport spoletino nel Mondo: Lucrezia Piernera, azzurra di padel. E allora: buona lettura a tutti!

    Visti dalla Tribuna N.13 25-26 STAMPAScarica

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....