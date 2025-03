È uscito il n.12 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

E’ uscito il numero 12 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti.

In prima pagina, l’inchiesta di Simone Fagioli e dello stesso direttore sui recenti episodi di microcriminalità accaduti in città e nella frazione di Camporoppolo. Spoleto è ancora una città sicura? E come aumentare la percezione di sicurezza? Domande alle quali hanno risposto l’ex sindaco e magistrato di Cassazione, Umberto De Augustinis, il presidente dell’associazione “Vivi Spoleto”, Paolo Martellini, e l’assessore alla sicurezza e polizia locale, Federico Cesaretti.

Il derby tra Ducato e Spoleto riaccende l’interesse della tifoseria spoletina: ne “Il motivo della domenica” , cosa si aspettano da questa sfida così importante per le sue protagoniste i due allenatori Alessandro Cavalli e Cristian Bensi.

Il doppio ex, Mattia Cavitolo (Foligno) si cala dentro la partita nella rubrica “A tu per tu con” di Roberto Mattia, che fa il punto della giornata del girone B di Promozione, dove i riflettori sono puntati sul big match San Venanzo-Foligno.

Per “AMARCORD BIANCOROSSO”, la delicata prosa di Alessandro Picotti traccia il ricordo di Enzo Blasone, giocatore-allenatore friulano. Un gentiluomo amato sia a Spoleto che a Foligno.

Francesco Bircolotti, “aedo” della gesta del Perugia dei tempi d’oro, intervista in esclusiva per VISTI DALLA TRIBUNA uno dei giocatori milanisti più vincenti di tutti i tempi: Alberico Evani, cui è stato assegnato il Premio nazionale “Ilario Castagner”.

Buona lettura a tutti!!