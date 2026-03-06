È uscito il n.12 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Un dodicesimo numero scoppiettante per Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti.

Chi non può combattere la lotta contro il bullismo? Lo scopriremo nell’editoriale del Direttore. La Consulta giovanile trasforma le idee in spazi. Come? Il presidente Roberto Campana lo illustra al nostro Simone Fagioli. Tanto spazio al calcio con la super sfida tra Spoleto e Narnese vista dal talentuoso ex , Manuel Leone. “Momo” Loretoni, vice di Marco Isidori, spiega a Roberto Mattia la straordinaria “remuntada” della sua Juniores. “La prima squadra – dice Loretoni – si rialzerà. Per la salvezza? Saranno sette finali in cui servirà anche un pizzico di presunzione “. Roberto Mattia alle prese con il Punto del campionato: riuscirà il Tavernelle a fare da terzo incomodo?

Per Amarcord biancorosso, Sandro Picotti racconta la storia del’ex difensore del grande Bologna, Edmondo Lorenzini: da Chiaravalle a Spoleto, la grande carriera del giocatore che sposò la affascinante spoletina, Gabriella Rossi. I nostri riflettori sono puntati sul settore giovanile della Ducato Futsal di cui parla il responsabile Matteo Restani. Infine, la foto della settimana è quella del cantautore emiliano Nek che, in occasione della data zero del suo ” European Tour”, si è allenato con i super campioni di culturismo Stefano Venturi e Ilaria Moriconi. Buona lettura a tutti!