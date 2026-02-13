È uscito il n.11 di Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

  • Redazione
  • Febbraio 14, 2026
  • SPORT
  • Letto 72

    • Edizione ridotta, ma non meno interessante per il numero 11 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti. In apertura l’editoriale del Direttore sul parco che il sindaco Sisti vorrebbe realizzare a Piazza d’Armi. Peccato che Spoleto non è Segrate con la sua Milano 2. Roberto Mattia ci guida nella prossima giornata del campionato di Eccellenza con tanti scontri cruciali per la classifica. E sempre il “super esperto” del calcio dilettantistico umbro intervista due protagonisti della “madre di tutte le sfide” tra Spoleto e Angelana: il capitano biancorosso Lorenzo Colarieti ed il coo capocannoniere del campionato insieme a Miki Kola; l’ex Dario Colombi. Buona lettura a tutti!!

    Visti dalla Tribuna N.11 25-26Scarica

