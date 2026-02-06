È uscito il n.10 vi Visti dalla Tribuna, scaricalo qui

Visti dalla Tribuna ha centrato il dieci! Questa è la decima uscita per il periodico diretto dal collega Renzo Berti. In questo numero: lo scontro politico tra il consigliere regionale Stefano Lisci e il PD ed il sindaco Andrea Sisti. Chi la spunterà? Questo ed altro nell’editoria le del direttore. Il filosofo e scrittore Simone Fagioli parla del laboratorio di scrittura di “Elebè “, l’iniziativa dedicata al talento della giornalista in erba e poetessa Eleonora Berti che ci ha lasciati troppo presto. La nutrita pagina del calcio ci offre l’opinione del direttore sui vergognosi fatti di Pierantonio e la necessità di iniziative radicali da parte di chi governa il calcio regionale. Nicolò Canalicchio racconta il dramma dell’infortunio e le aspettative del campionato a Roberto Mattia. Il capo redattore analizza la lotta per non retrocedere dell’Eccellenza Umbra. L’Amarcord biancorosso di Alessandro Picotti è dedicato ad uno dei “maestri” e autentico gentleman del calcio spoletino: Antonio Santarelli. Riflettori puntati sui due grandi sogni di Piergiorgio Conti, che si stanno avverando. Infine, turno e classifiche dei campionati di Eccellenza e Promozione con i rispettivi impegni di Spoleto e Clitunno Ducato. Ed allora, non ci resta che augurare buona lettura a tutti!