domenica 4 maggio 2025 per la sesta edizione de La SpoletoNorcia Gravel, manifestazione cicloturistica non competitiva e primo evento Gravel nato in Umbria. Per gli appassionati di GRAVEL l’appuntamento da non perdere è a Scheggino (PG)per la sesta edizione de, manifestazione cicloturistica non competitiva e primo evento Gravel nato in Umbria.

Nata per promuovere turisticamente il territorio a cavallo tra la Valnerina e la Vecchia Ferrovia, le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, La SpoletoNorcia Gravel rappresenta un’ottima occasione per pedalare con la propria bici su terreni misti asfaltati e sterrati, con pendenze regolari e senza passaggi tecnici in fuoristrada, alla scoperta di luoghi non interessati dal tradizionale percorso de La SpoletoNorcia in MTB in programma, quest’anno, domenica 7 settembre.

I quattro tracciati per gravel bike si snodano ad anello in Valnerina, lungo parte della Greenway del Nera fino alla Cascata delle Marmore, per poi attraversare, per la prima volta quest’anno, la suggestiva area della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, riconosciuta dalla FAO come patrimonio rurale di rilevanza mondiale, nel tratto di Campello sul Clitunno, dove ammirare le sorgenti dell’omonimo fiume e il tempietto di origine romana ricostruito dai Longobardi, iscritto nelle liste Unesco.

Sono attesi oltre 500 partecipanti e le iscrizioni sono aperte: la quota pre-evento è scontata a 40 € fino al 1° maggio e diventa intera (50 €) per chi si iscrive all’ultimo momento o già a Scheggino, il : laper chi si iscrive all’ultimo momento o già a Scheggino, il 3 e 4 maggio 2025

Il programma di iniziative della sesta edizione de La SpoletoNorcia GRAVEL nel primo weekend di maggio a Scheggino prevede:

Sabato 3 maggio

– dalle ore 16, in Piazza Urbani: apertura del Village, consegna pacchi gara e possibilità di iscriversi alla cicloturistica

– ore 17, in Piazza Urbani: inaugurazione La SpoletoNorcia GRAVEL con le istituzioni e la partecipazione straordinaria di Peppone Calabrese di Linea Verde RAI 1

– ore 17.45, al Teatro Comunale: presentazione del libro L’Italia che ho visto” di Peppone Calabrese, intervistato da Massimo Zamponi

– ore 19, presso il Museo del Tartufo: degustazione di prodotti tipici del territorio rielaborati dagli studenti dell’istituto alberghiero di Spoleto sotto lo sguardo vigile di Peppone Calabrese. Musica e animazione

– ore 21, spettacolo teatrale organizzato dall’Amministrazione comunale

– Visite nei musei aperti in città e in Valnerina.

Domenica 4 maggio – dalle 7 alle 8, Piazza Urbani: apertura Village, consegna pacchi gara, iscrizioni

– alle 8.30, Piazza Urbani: partenza de La SpoletoNorcia GRAVEL, sesta edizione

– Dalle 11 circa: primi arrivi

– Visite nei musei aperti in città e in Valnerina.