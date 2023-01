È online il nuovo bando per il Servizio civile presso la Cooperativa Sociale Il Cerchio

Disponibili 49 posti, ecco i settori per i quali si può fare domanda



Residenze per anziani, Centri Diurni per anziani e disabili, Centri per minori, Servizi per richiedenti asilo, Asili Nido e Sale Cinematografiche. Questi i servizi della Cooperativa Il Cerchio e della Cooperativa Immaginazione in cui 49 fortunati ragazzi potranno svolgere un’esperienza altamente formativa, conoscere innumerevoli storie e toccare con mano il mondo del lavoro.

È online il nuovo bando per il Servizio civile 2023/2024, il termine per poter fare domanda scadrà il 10 febbraio, gli unici requisiti richiesti è avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti e non aver mai svolto il servizio civile, per fare la domanda occorre essere in possesso di SPID.

In cosa consiste il Servizio Civile? I ragazzi che svolgeranno questa esperienza saranno un supporto agli operatori/educatori che già sono impiegati all’interno dei servizi, li aiuteranno nelle varie attività per 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi. Per questo impegno riceveranno un rimborso spese di € 444,30 ogni mese, un percorso altamente formativo e un attestato di partecipazione e certificazione delle competenze acquisite.

Per presentare domanda occorre collegarsi alla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/ e scegliere il progetto più adatto alle proprie esigenze. Per maggiori approfondimenti è possibile visitare la pagina del sito della Cooperativa Il Cerchio, https://ilcerchio.net/iscriviti-servizio-civile/ oppure chiamare il numero 3470987023 (Alessia).